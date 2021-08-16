Следствие не выявило фактов хищения средств и заговора в деле 'ВиЭйБи банка', – Козаченко

Хищение средств стабилизационного кредита, предоставленного НБУ "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка, не подтвердилось следствием. Также следствие не нашло доказательств сговора с руководством НБУ.

Об этом рассказала известная правозащитница Татьяна Козаченко, сообщает Деловая столица.

ВАКС отменил аресты имущества подозреваемых по делу "ВиЭйБи банка". В решениях суда также говорится об отсутствии ущерба, нанесенного государству, о котором заявляли в Национальном антикоррупционном бюро. В свою очередь НАБУ изменило квалификацию экс-чиновникам НБУ, так как не было доказано присвоение средств кредита – а это значит, что арест на имущество лиц не имеет законных оснований. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Козаченко в колонке на УНИАН.

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Юристка утверждает, что получение "ВиЭйБи Банком" стабилизационного кредита НБУ было экономически обосновано, связано со значительным оттоком средств вкладчиков и необходимостью выполнения обязательств перед ними в 2014 году. "Именно на возврат депозитов физических лиц было направлено большинство полученных банком средств. Это было неоднократно подтверждено и НБУ, и экспертами, которые исследовали первичные документы банковского учреждения, – заявила юрист. – При этом указанный кредит был обеспечен ликвидным недвижимым имуществом и личной порукой бенефициара банка – Олега Бахматюка. При таких условиях, убытки, о которых говорит НАБУ, отсутствуют".

По словам Козаченко, на момент завершения досудебного следствия сообщения о подозрениях были изменены: "У них уже нет сведений о каких-либо сговорах с Писаруком (бывший в о. главы НБУ - ред.) или другими должностными лицами Национального банка".

За неделю до окончания следствия должностным лицам НБУ определена квалификация по ст.364 УК Украины – злоупотребление служебным положением. "Это свидетельствует о том, что хищение средств стабилизационного кредита в результате досудебного расследования не подтвердилось, теперь НАБУ утверждает лишь о нарушении порядка предоставления такого кредита", – объясняет правозащитница.

Дело НАБУ против бывшего чиновника НБУ Писарука и бизнесмена Бахматюка касалось якобы нецелевого использования стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком "VAB Банку" Олега Бахматюка. По данным Национального банка, сумма рефинансирования (1,2 миллиарда гривен) пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.