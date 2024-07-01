Скрывался в Киеве: правоохранители задержали одного из убийц запорожского чиновника. Фото

Полиция установила возможных убийц руководителя департамента городского совета Запорожья Максима Денщика. Один из вероятных киллеров был задержан, второй — объявлен в розыск.

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Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Убийство было совершено утром 11 июня в центре Запорожья. Киллер пять раз выстрелил в жертву. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

По данным полиции, к преступлению причастны двое мужчин в возрасте 21 и 33 лет, оба – жители других регионов страны.

Правоохранители установили, что злоумышленники планировали убийство в течение нескольких дней – отслеживали жертву и готовились совершить преступление. Доказательства этого полиция нашла во время обысков по адресам, где временно скрывались преступники.

После убийства злоумышленники скрылись из города и скрывались в других областях. Правоохранители разыскивали их в течение двух недель.

"Оперативщики управления уголовного розыска запорожской полиции установили местонахождение одного из них. Его задержали на основании ст. 207 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в Запорожье, где по решению суда взяли под стражу. Другого фигуранта объявили в розыск. Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства", – говорится в сообщении полиции.

По адресам, где скрывались подозреваемые, провели обыски, в результате которых изъяли вещественные доказательства, а также транспортные средства, на которых злоумышленники передвигались во время подготовки к совершенному преступлению, а после убийства покинули Запорожье. Все изъятое направили на экспертизу.

Как сообщал OBOZ.UA, утром во вторник, 11 июня, в центре Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия расстрелял местного чиновника Максима Денщика. Мужчина от полученных ранений скончался в больнице.

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