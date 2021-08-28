Скрывала беременность и родила в туалете: новые подробности о ребенке несовершеннолетней на Ривненщине

На Ривненщине 17-летняя молодая женщина родила ребенка в туалете на улице. Родные говорят, что ничего не знали о беременности дочери. Сейчас ребенок находится в реанимации областной больницы. А вот о самой роженице и о ее семье в селе ходит дурная слава.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

На Ривненщине в туалете во дворе частного дома 17-летняя Елена Р. родила ребенка. Мальчик оказался недоношенным.

Родители и сестра с мужем уверяют, что даже не подозревали о том, что Елена ждет малыша. В тот день она с матерью приехала в гости к старшей дочери Наталье, которая вместе с мужем живет в селе Губков.

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"Наталья недавно вышла замуж за Ярослава и переехала к нам сюда. А Елена с родителями живут в соседнем селе Сосновое", – пояснил OBOZREVATEL один из местных жителей.

Роды произошли внезапно. По словам матери, Елена пожаловалась на то, что болит живот и выбежала в туалет на улице. То, что она там родила ребенка, заметил муж сестры Ярослав, который и бросился вызывать скорую.

Мать роженицы завернула новорожденного мальчика вместе с пуповиной и плацентой в кофту и занесла в дом. Малыш оказался недоношенным, у него серьезные проблемы со здоровьем и сейчас врачи Ривненской областной больницы выхаживают его.

О семье Елены в Сосновом ходит дурная слава. Сам глава семьи Андрей очень агрессивный человек, выпивает и часто бьет жену Галину, достается и дочери.

"Но и Елена с братом тоже очень агрессивные. Был случай в школе, когда Елена воткнула в спину одноклассницы иголку. Это она так мстила ей. А ее брат с топором бегал за кем-то по селу. С ними все ругаются и общаться не хотят", – рассказала одна из местных жительниц.

Сейчас новоиспеченная мама учится в ПТУ на кондитера. Отцом новорожденного она называет кума семьи сестры, некоего 25-летнего Ивана. Хотя парень прячется от родственников Елены и требует сделать ДНК-анализы, чтобы убедиться, его ли это сын.

По словам врачей, ребенок находится еще в тяжелом состоянии, у него есть поражение мозга. Однако на лечение реагирует, поэтому врачи надеются на благополучный результат.