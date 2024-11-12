Скорик: Столичная ритуальная фирма 'Петр Великий' превратила зал прощаний в магазин, пока родные погибших военных стоят в очереди

Частная ритуальная фирма "Петр Великий" устроила свой магазин в одном из залов прощания центрального морга по ул. Оранжерейной, 9 в Киеве. Из-за этого семьи погибших воинов и другие люди вынуждены простаивать в очередях, а в запущенном здании невозможно сделать ремонт. Об этом написал в Facebook военный-"азовец" Александр Скорик, который представляет громаду Киева на должности замдиректора коммунального предприятия "Спецкомбинат".

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"Будни похоронной мафии. Ситуация вокруг морга на Оранжерейной. "Петр Великий" нагло превратил зал прощаний в магазин для продажи ритуальных товаров и услуг. Фактически один из двух залов прощаний работает на прибыль частной фирмы, а в очереди в другой стоят родственники умерших, погибших, члены семей военных, приехавшие на опознание тел. Свой магазин они разместили как можно ближе к окошку, где выдают свидетельства о смерти человека. Чтобы убитые горем люди сразу шли в "Петр Великий", который быстро "накрутит" семье чек на сотни тысяч гривен", - заявил Александр Скорик.

Он сообщил, что частная фирма "Петр Великий" заключила договор аренды одного из двух залов прощания вплоть до 2040 года. Поэтому в здании морга невозможно сделать ремонт.

"С 90-х годов никакого ремонта, кроме косметического, в морге не было. Если вы приедете по адресу Оранжерейная, 9, то уже возле входа почувствуете едкий трупный запах. Эту проблему мог бы решить ремонт, современные системы кондиционирования помещения, новые холодильные камеры и т.д. Я знаю не одного мецената, который мог бы профинансировать этот проект. Но это невозможно сделать, пока зал для прощаний занимает ритуальная мафия", – отметил заместитель директора "Спецкомбината".

По словам Скорика, из-за бизнеса "Петра Великого" вынуждены страдать многие семьи погибших защитников.

"Особенность именно этого заведения в том, что сюда привозят тела людей, когда есть основания полагать, что имела место насильственная смерть или ДТП. После начала полномасштабного вторжения именно сюда стали привозить репатриированные и неопознанные тела погибших защитников. Пренебрежение, цинизм и зарабатывание денег на беде – слова, которые описывают деятельность "Петра Великого".

Ранее защитник "Азовстали", заместитель директора КП "Спецкомбинат" Александр Скорик сообщил об угрозах со стороны похоронной фирмы "Петр Великий" и ее владелицы Аллы Ландар. Он подчеркнул, что угрозы начались после того, как городская власть Киева стала наводить порядок в сфере ритуальных услуг.