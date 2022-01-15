Еще в 2015 году Петр Порошенко озвучил, что один день войны на Донбассе стоит для Украины около 5 млн долларов (в 2014-м – от 3-х млн долларов, это данные разных интернет-сми).

Бюджет на войну распределяется следующим образом (например, как высчитывают британцы):

- выплаты "боевых" военным и гражданским специалистам;

- сама заработная плата;

- инфраструктурные затраты (включая содержание объектов движимого/недвижимого имущества);

- обеспечение связью и услугами IT;

- обслуживание и ремонт военной техники;

- наем дополнительного оборудования и транспорта;

- подготовка кадров;

Видео дня

- медицинские и социальные расходы;

- питание и административные потребности;

- расход запасов (ГСМ , одежда, тех имущество, мед оборудование, вооружение);

- амортизационные расходы;

- бюджетные резервы на доп нужды.

(По данным сайта РБК).

Насколько я, скромное "гражданское население", понимаю, для Украины эти траты были и есть в некоторой степени восполнимы - нам оказывают помощь страны-союзники.

Насколько они восполнимы для России? Я понимаю, раньше совершались набеги на города и поселения, изымалось золото, какая-то отдача именно в финансовом плане явно была. Даже советские войска из Берлина тащили обувь, кожаные изделия, драгоценности, велосипеды и прочее – как и сегодня россияне с Донбасса увозят отжатые авто, телевизоры, а с украинских кораблей – унитазы и лампочки. НО в масштабах расходов на содержание российской "армии нападения" это же мелочи?

К примеру, один день в Сирии по некоторым данным обходился России от 2,4 до 4 млн долларов. А что они имеют сегодня, у границ Украины? При скольких – 180 тысяч состава? Уже больше? При четкой позиции НАТО, после переговоров, гарантий получить от Украины существенного профита у них нет. Есть мечты, есть надежды – гарантий нет.

Получается, это грандиозное шоу обойдется мега-дорого, и это деньги почти на ветер. При 72-х дотационных регионах из 85 (да-да, мне объяснили, что просто многие предприятия регистрируют бизнес в Москве, а потом той же Якутии приходится выпрашивать деньги обратно. Но ведь в результате нападения на Украину ни московские предприятия, ни дотационные регионы богаче не станут? Расходы увеличатся, а доходы вряд ли).

Вы представляете – украинцам сейчас сказать, что их власть решила напасть на другую страну (чего Украина никогда не делала и вряд ли сделает), да еще и стоит это 4 - 10 - 50 млн долларов в день?

- Нащо воно мені треба? - спросит украинец и пойдет доказывать власти, что "не пішла б вона під три чорти"?

Мы будем по доброте душевной тащить цветы к посольствам и сочувствовать всему миру.

- Надо затянуть пояс потуже – так надо, – вздохнет россиянин, и без газа, без денег, без перспектив на нормальную жизнь, мечтая о жизни в Маями, отдаст последнее. Кстати, вряд ли это говорит о боевом духе – скорее о рабской покорности.

Однажды на Цензоре сказали фразу: "Россия купила Чечню, разве это победа?" Вот так же Россию покупает по частям Китай. Но Россия на Чечню потратила и жизни, и деньги, а Китай на Россию – немножко финансов.

"Победители".

Они стягивают к границам "Ураганы", "Торы" и так далее – но однажды денег на снаряды станет меньше, а чем же защищать Сибирь?

Если ее вообще есть кому защищать...