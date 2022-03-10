"Сказали, вернешься – расстреляем": пленный оккупант рассказал о провале в Украине. Видео

Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации, которого взяли в плен украинские воины, признался, что не собирался воевать в Украине. Однако ему пригрозили расстрелом.

Видео записали украинские военные сразу после задержания оккупанта. Видно, что он охотно разговаривает, к нему не применялось никаких методов воздействия.

"Я вообще на это (воевать в Украине. – Ред.) не подписывался. Сказали: если хочешь спрыгнуть, тебя как изменника на границе расстреляем", – сообщил российский военный.

По его словам, накануне он подписал контракт – так пришлось сделать всем. "Контракт подписал первый. Все такие из нашей батареи", – рассказал он.

Видео дня

Судя по всему, это связано с заявлениями российских официальных лиц, в том числе президента РФ Владимира Путина, о том, что в боевых действиях якобы участвуют только профессиональные солдаты, подписавшие контракт с Вооруженными силами России.

Однако после того, как срочники стали попадать в плен, российское Министерство обороны вынуждено было признать их присутствие в Украине. Из-за этого разразился скандал – естественно, более всего были возмущены матери солдат и юношей призывного возраста.

О нежелании участвовать в войне с Украиной ранее неоднократно заявляли российские военнослужащие. Причем не только те, кто попал в плен, но и во время телефонным разговоров с членами семьи.

По словам собеседника OBOZREVATEL во временно контролируемом российскими оккупантами городе Буча под Киевом, даже кадыровцы не горят желанием воевать в Украине.

"Они сидят в Буче, не берут рации. Идти штурмовать Киев категорически не хотят. Они знают, что погибнут", – поделился местный житель. По его словам, российские военные прекрасно понимают, что на самом деле происходит и осознают, что подчинились преступному приказу.

"Однако в первую очередь эти горе-вояки боятся, что в своей стране окажутся как минимум изгоями. Плюс ко всему им светит большой срок за решеткой", – добавил житель Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские силовики передали Главному управлению разведки Минобороны Украины досье на командиров "кадыровцев". Также военная разведка опубликовала список служащих Росгвардии, которые засветились в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!