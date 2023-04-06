Скандальные нардепы Войцеховский и Яценко вопреки общественным настроениям хотят расшатать ситуацию в Черкасской области

Одиозные политики возобновили войну против губернатора, но черкасщане поддерживают областные власти, Зеленского и ВСУ.

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Социологи говорят о поддержке людьми облвласти

На фоне продолжающейся войны России против Украины черкасщане выдали кредит доверия местным властям. Это следует из результатов социологического исследования, проведенного компанией "СОЦИС" осенью прошлого года.

Так, по данным социологов, 84,3% местных жителей готовы терпеть материальные трудности ради победы над РФ. Кроме того, 75% черкасщан считают меры, предпринимаемые властью после начала войны, достаточными.

Именно эти цифры могли вызвать недовольство определенных кругов, заинтересованных в дестабилизации ситуации в регионе на фоне полномасштабной агрессии России. Напомним, как раз осенью прошлого года началась первая волна расшатывания Черкасщины.

Тогда, по данным местных СМИ, политическую войну против главы областной военной администрации Игоря Табурца начал скандальный нардеп-олигарх Виталий Войцеховский. Впрочем, первая попытка оказалась неудачной – ни местные жители, ни депутаты местных советов области, ни центральные власти в Киеве бунт парламентария из фракции "Слуга народа" тогда не поддержали.

Это и не удивительно, ведь "тотальная" поддержка черкасщанами Вооруженных сил Украины и президента (94,5 и 82,5 процента соответственно) со всей очевидностью цементирует ситуацию в регионе, поскольку центральную власть представляет Игорь Табурец — действующий генерал ВСУ, пользующийся авторитетом и уважением как в военных, так и в политических кругах страны и Черкасской области.

Именно для стабилизации ситуации в области президент Украины Владимир Зеленский и назначил Табурца 1 марта 2022 года, через неделю после начала полномасштабной агрессии России. С тех пор вся область и областной центр объективно входят в число наиболее стабильных и спокойных регионов страны, став по-настоящему крепким тылом во время войны.

Поэтому для всех совершенно очевидно, что попытки отдельных мажоритарных народных депутатов с уровнем доверия в 17% выглядят как отработка заказов определенных третьих сил без особой перспективы успеха.

Токсичное усиление Войцеховского

Очевидно, чувствуя слабость своей позиции, Войцеховский попытался заручиться поддержкой еще одного скандально известного парламентария из Черкасской области – депутата-перебежчика Антона Яценко, фигуранта ряда коррупционных скандалов. В последнее время в адрес Яценко прозвучало немало заявлений относительно его связей с коллаборантами и даже обвинений в коллаборационизме. А до этого избранник и вовсе неоднократно рисковал лишиться депутатского мандата.

Кстати, недавно ряд местных и центральных СМИ сообщали, что свидетели видели, как Яценко с Войцеховским встречались в Умани. А вскоре после этого началась рейдерская атака на ООО "Красногорский масличный завод". Совпадение? Вполне вероятно. Однако совсем иного мнения придерживаются местные журналисты и активисты.

Почему Табурца поддержал мэр Черкасс, воевавший с Банковой?

Отметим, еще осенью прошлого года мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, во время пандемии ковида и локдауна откровенно конфликтовавший с Банковой, уже во время полномасштабного вторжения и на фоне давления со стороны Войцеховского и Яценко встал на защиту Табурца.

В своем видеообращении мэр публично заступался за начальника областной военной администрации и обвинял Войцеховского и Яценко в том, что они спрятались в первые дни войны и фактически не помогали своим родным Черкассам и округам.

"За второй срок у меня, городского головы, уже пятый губернатор, – говорил Бондаренко. – Давайте уже забудем (о политических войнах. – Ред.). Если вы, народные депутаты, хотите помогать, то помогайте, а не делайте заявления. Потому что мы вас в первые дни войны, тех, кто делает заявления, здесь не видели. Вообще. Мы видели главу Черкасской военной администрации, соответствующих руководителей правоохранительных органов. Точно так же я не видел вас ни на одном почтении памяти наших Героев".

При этом городской голова Черкасс посоветовал Войцеховскому и Яценко брать пример с некоторых коллег, которые сейчас воюют на фронте.

"Я бы посоветовал вам сидеть тихонько в Верховной Раде и заниматься своей работой, помогать оборонять нашу страну. Берите пример с Сергея Рудыка (также нардеп-мажоритарщик из Черкасской области. – Ред.), который на фронте. А не начинайте будоражить область, когда уже все под контролем, хорошо и работает как часы. Начинаются эти шатания. Вам же нравится работать, когда все нехорошо, и всякие "шахеры-махеры" делать. Но сейчас пора объединяться и работать".

Возможно, именно такие "шахеры-махеры", наподобие событий вокруг вышеупомянутого масличного завода, и имел в виду Бондаренко. Но, тем не менее, даже какая-то политическая активность в исполнении Яценко в большинстве своем также обладает признаками определенного "схематоза", к которому в свое время имел склонность этот нардеп.

Вместе с тем каких-либо адекватных железных аргументов против Табурца нардепы-мятежники так до сих пор и не назвали. Так что во всей этой странной войне против руководителя ОВА вопросов сейчас гораздо больше, чем ответов.

Почему странной? Потому что следует отметить: по данным других социологических опросов, в округах мажоритарщиков Рудыка и Яценко местные жители считают ситуацию в стране и в месте проживания более напряженной, чем в соседних округах, где интересы избирателей представляют люди из партии власти. Кроме того, в округах Войцеховского и Яценко избиратели фиксируют высокий уровень коррупции в местных органах власти.

Так что маститым мажоритарщикам, возможно, следовало бы больше сосредоточиться на работе в собственных округах, а не тратить свое время на непонятные "уманские встречи" или активности в соцсетях и кулуарах.