Скандал с роскошным имением Халимона получил продолжение: САП просит генпрокурора открыть дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась к генеральному прокурору Украины с просьбой возбудить в отношении депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Павла Халимона уголовное дело по факту незаконного обогащения. Ранее СМИ обнаружили у него роскошное имение на Печерске в Киеве.

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"Мы обратились с рапортом в Офис генерального прокурора", – сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк "Суспільному". В то же время агентству "Укринформ" в ведомстве рассказали, что ознакомились с расследованием журналистов о доме Халимона на печерском холме.

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