Ситуація в Міністерстві Оборони та ЗСУ настільки критична, що до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять численні скарги військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх родин. Їх вже стало настільки багато, що вони вже про це написали публічно.

На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень. Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Також припинене фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

ДОЗ в цьому році навіть не думали виконувати! Зриваються випробовування Вільхи, не закуповують комплекси Нептун та Стугна!

Брехня, одна тотальна брехня! Таке враження, що ЗСУ спеціально розвалюють, щоб призвести до стану 2013 р.

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