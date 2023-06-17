Ситуация на шахте "Юбилейная" стабилизирована после аварии – ДТЭК

Ситуацию на шахте "Юбилейная" в Павлограде Днепропетровской области, где ночью произошел взрыв метана, стабилизировали. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.

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"На шахте продолжается ликвидация аварии, к которой привлечены специалисты предприятия, Госгорнадзора и Государственной военизированной горноспасательной службы. Работа предприятия возобновится после завершения аварийных работ и комплексной дегазации горных выработок", – говорится в сообщении ДТЭК в Facebook в субботу.

Там отметили, что всем трем пострадавшим на шахте горнякам предоставлена медицинская помощь, они находятся в больнице под контролем медиков в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет.

ДТЭК пояснил, что вспышка метано-воздушной смеси на шахте "Юбилейная" произошла в 586 лаве.

"Пострадали 3 горняка. Они вместе с другими находившимися под землей шахтерами были оперативно эвакуированы на поверхность. Администрация предприятия оказывает им всю необходимую помощь", – отметили в компании.

Как сообщалось, Минэнерго в субботу сообщило, что на шахте в Павлограде произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 3 работника. Всего в шахте на тот момент находилось около 200 работников, всех их подняли на поверхность.