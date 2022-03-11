Силы спецопераций ВСУ уничтожили колонну врага на Харьковщине

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили очередную колонну вражеской техники. В этот раз российские оккупанты понесли потери в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram-канале, ссылаясь на данные украинских защитников. Среди уничтоженной техники армии РФ – танки, боевые машины и топливозаправщики.

"Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности. Вооруженные силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", – рассказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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