Схватил за волосы и бросил на землю: в Коростене мужчина устроил разборки с женщинами из-за парковочного места. Видео

В Коростене Житомирской области 28 апреля произошел конфликт между мужчиной и двумя женщинами: матерью и дочерью. Младшая из потерпевших заявила, что ссора вспыхнула из-за парковочного места, мужчина, по словам девушки, ударил ее и таскал за волосы ее мать.

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Об этом она рассказала в своем Instagram. Как сообщили OBOZREVATEL в полиции Житомирской области, по заявлению потерпевших было открыто уголовное производство.

Накануне, 28 апреля, одна из жительниц Коростеня Житомирской области в соцсетях рассказала о том, что ее и ее мать угрожали убить, таскали за волосы и избили. Причиной нападения, уверяет она, стал спор о парковочном месте.

"Вся история началась с того, что меня с подругой подвезли к нашему товарищу, только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий, она дала ему приехать, а когда он проехал – сразу начал угрожать и выражаться нецензурной лексикой. Крикнул, что мы не знаем куда приехали и кому перекрыли дорогу, после этого позвонил по телефону своим друзьям", – пишет пострадавшая.

По ее словам, спустя считанные минуты к месту происшествия приехал микроавтобус с приятелями Юрия. Новоприбывшие, утверждает женщина, угрожали ей и ее матери, а затем пустили в ход кулаки.

"Через несколько минут приехал целый бус мужчин, которые сразу начали кричать, что мы обидели Юрия, кричали, что переедут машину и нас вместе с ней, называли нас не очень этично, а после перешли к действию. Один взял мою мать за волосы (прошу заметить, это женщина 150 см и максимум 50 кг), а когда я пыталась помочь, то я улетела за волосы на асфальт, а после он победоносно спросил "и что теперь?", – пишет пострадавшая.

Она также заверила, что один из нападавших представился "военным из Бахмута" и угрожал применить против женщин оружие.

Свидетелем инцидента стала несовершеннолетняя девушка, снимавшая все происходящее на видео. По словам потерпевшей, за это несовершеннолетний угрожали, что покалечат ее.

"Главный герой всей истории Юрий Выговский, владелец СТО возле Сильпо, этим он и пытался показать свое превосходство и избивал женщин. Помогите, не оставьте это без внимания. Связи с судом могут спасти от закона, но от людей это не спасет", – обратилась к жителям Коростеня девушка.

Она также опубликовала несколько секунд видео, на котором зафиксировано, как мужчина хватает женщину за волосы и швыряет на асфальт. Еще один мужчина в этот момент бежит за другой женщиной.

На еще одном коротком видео слышны мужские крики "Сейчас ее не будет там" и виден мужчина, который кричит кому-то "Давай! Давай!".

В ГУ Нацполиции в Житомирской области корреспонденту OBOZREVATEL сообщили, что потерпевшие написали заявление на обидчиков. Открыто уголовное производство.

"Вчера в полицию обратились с заявлением две женщины. По их словам между ними и мужчиной возник конфликт якобы из-за парковочного места. Во время ссоры он ударил одну из них. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения). Потерпевшая отправлена на медэкспертизу. Конфликт произошел у дома мужчины, который якобы ударил. Проводится проверка", – подчеркнули в полиции.

Напомним, в начале апреля в Хмельницком священники МП набросились на военного. При этом прибывшие на место по вызову представителей УПЦ МП полицейские составили админпротокол на избитого мужчину.

Мэр Хмельницкого в тот же день заявил, что в УПЦ МП заберут землю после избиения военного и призвал центральные власти страны "запретить фсбшное гнездо".

К вечеру возле храма, где произошел инцидент, собрались горожане, которые решили передать его ВЦУ. После перерегистрации первую службу в церкви провел капеллан ВЦУ.

Позже появилась информация, что священник УПЦ МП из Хмельницкого сбежал из страны после того, как ему объявили о подозрении в избиении военного.