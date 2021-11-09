Шла среди потока машин и упала на тротуаре: в Харькове пьяная женщина с младенцем на руках нарушила ПДД. Видео

Во вторник, 9 ноября, на трассе с интенсивным движением на ул. Ак. Павлова в Харькове женщина в явно неадекватном состоянии шла в непредусмотренном для перехода месте с маленькой девочкой на руках. Уже на тротуаре она споткнулась и упала, выронив ребенка из рук.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Труха Харьков". Кадры опасного инцидента успели заснять свидетели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что женщина, вероятно, будучи нетрезвой переходит дорогу поперек сплошного потока машин. На замечания водителей она агрессивно отреагировала и "покрыла" матом своих порицателей.

Отвлекшись на конфликт, женщина не заметила бордюр и споткнулась. При этом она выронила малышку из рук и та, судя по видео, ударилась спиной и головой о землю.

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Подписчики Telegram-канала резко отреагировали на нерадивую мать и призвали социальные службы принять меры.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, социальные службы уже изъяли маленького ребенка у горе-матери. На теле малышки были обнаружены телесные повреждения.

В настоящее время девочка находится в медицинском заведении. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

На опубликованных правоохранителями кадрах показано, что в квартире, где проживали мать с ребенком – антисанитария.

Кроме того, женщина состоит на учете службы по делам детей. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

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