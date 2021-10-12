Школьница призналась в убийстве мамы, но ей верит только полиция: детали загадочного ЧП на Винничине

Жестокое преступление, которое произошло в Винницкой области, потрясло местных жителей. Но еще больше поразило признание школьницы-отличницы, что это именно она убила свою маму. У 35-летней Надежды Ющенко остались еще две дочки.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

В полицию 9 октября обратилась свекровь 35-летней Надежды Ющенко: женщина заявила, что с вечера не видела свою невестку. Полиция сразу же начала обследовать территорию поселка.

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На соседнем участке, где расположен недостроенный дом, правоохранители заметили следы крови. В колодце центрального водоснабжения нашли тело пропавшей Надежды, которое было спрятано под старой одеждой и камнями.

"На основании собранных следственно-оперативной группой полиции доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей", – сообщили в ГУНП в Винницкой области.

По предварительной информации следствия, во время ссоры девочка нанесла своей маме около тридцати ножевых ранений. После этого на тачке вывезли тело и бросила его в колодец.

Надежда Ющенко родилась и долгое время жила в Бердичеве. Замуж вышла в 19 лет (в 2005 г.). В браке с Ираклием Майсурадзе она родила двух девочек. Старшая – Александра, но все называли ее Сашенька.

Замужество не принесло счастья и спустя четыре года пара рассталась, а официально развелись в 2011 году.

В 2013 году Надежда нашла свою любовь и снова вышла замуж – родила еще одну дочку. Большой семьей, впятером, жили в поселке городского типа Глуховцы в доме на двух хозяев – через стенку с родней мужа.

Соседи говорят, что свекровь-педагог очень любила Надежду и девочек, помогала. "А девчонки – все отличницы, бабушка следила за учебой, тем более что работала в той же школе, куда они ходят", – рассказала OBOZREVATEL одна из местных жительниц.

Сама Надежда работала парикмахером, также занималась маникюром. Ранее у нее был небольшой салон красоты в Бердичеве. Женщина и сама прекрасно выглядела, и ее дочки. "Все красавицы – как на подбор, а со старшей, Сашей, были как сестры", – говорят соседи.

Все утверждают что это обычная, рядовая семья – причем благополучная. "Что вы, не то что не выпивали, Надя даже не курила никогда", – добавил знакомый семьи.

Как неофициально рассказали нашим журналистам в полиции, одной из причин ссор Саши с мамой мог быть ее родной отец. Однако, как выяснил OBOZREVATEL, это маловероятно.

В мае 2021 года первого мужа Надежды Бердичевский горрайонный суд Житомирской области лишил родительских прав.

В вынесенном заочно решении говорится, что Надежда после развода видела отца своих старших дочек всего один раз. Все это время он не интересовался своими детьми, не занимался их воспитанием. Да и вообще никак не помогал. С 2009 года задолженность по алиментам составила более 100 тысяч гривен – Ираклий Майсурадзе их попросту не платил.

За полгода до этого был составлен акт обследования условий проживания детей – у них была отдельная комната, где было место для сна, досуга и учебы.

Отметим, что девочки, в том числе и старшая – Александра – в суде заявили, что своего биологического отца не знают, не общались с ним вообще и считают целесообразным лишение его родительских прав в отношении них.

Соседи, учителя в школе и просто знакомые шокированы разыгравшейся трагедией. Никто из них не верит, что Саша могла убить маму – даже несмотря на то, что в сети было опубликовано видео ее признания в полиции.

"Это просто какой-то кошмарный сон! Представить, что девочка с яростью маньяка убивала родную мать – просто невозможно!", – говорят соседи.

Смущает их и то, как хрупкий ребенок мог перетащить тело матери, запрятать, а потом хладнокровно вымыть дом. Вызвал вопросы еще один момент: на видео школьница говорит, что нанесла матери 10 ударов ножом, а в релизе полиции говорится о примерно тридцати ударах.

Александра Майсурадзе (Ющенко) заявила, что поссорилась с мамой и это стало причиной убийства. Как обычная ссора могла привести к такому ужасу – не может понять никто. И поверить тоже.

В любом случае впереди еще тщательное расследование. Сейчас школьница находится в изоляторе по подозрению в умышленном убийстве.

Если ее вина будет доказана, то за решеткой она может провести 15 лет.