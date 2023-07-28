Шария и экс-главу полиции Виннитчины будут судить за госизмену: их разоблачили в работе на ФСБ
Пророссийский блоггер Анатолий Шарий и бывший руководитель полиции Винницкой области Антон Шевцов предстанут перед судом по обвинению в работе на российскую ФСБ. Обоим инкриминируют государственную измену, совершенную по предварительному сговору.
Об этом 28 июля сообщили в Офисе генерального прокурора. Обвинительный акт в суд направили прокуроры Винницкой областной прокуратуры.
По данным следствия, фигуранты осуществляли подрывную деятельность против Украины по указаниям ФСБ РФ.
Так, с 2018 года экс-правоохранитель, находясь в оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником вражеской спецслужбы.
Он предоставлял данные об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах сайтов, которые могли быть использованы против Украины. Для этого пользовался личными связями и сведениями с предыдущих мест работы.
Шарий, который с 2019 года проживает в Испании, организует оттуда пророссийские пиар-акции, распространяет политически ангажированные антиукраинские сюжеты.
Обвиняемый экс-руководитель полиции Виннитчины привлек пророссийского блоггера к сотрудничеству с ФСБ, тот согласился, сообщили в Офисе генпрокурора.
"Сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания. О проделанной работе обвиняемые отчитывались своему куратору из ФСБ РФ", – говорится в сообщении.
Специальное досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Винницкой области.
Обвиняемым инкриминированы ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса, им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Офис генпрокурора не указывает имен, однако на обнародованных фото можно узнать Анатолия Шария и Антона Шевцова, которым ранее было объявлено о подозрении в госизмене.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 4 мая Шарий был задержан в Испании по международному ордеру. Согласно делу, возбужденному в феврале 2021 года, он по заказу "других стран" пытался дискредитировать власть и армию Украины, а также расшатывал общественно-политическую ситуацию на фоне войны на Донбассе.
– Уже 5 мая испанский суд отпустил Шария под подписку о невыезде. Депутат Рады Федор Вениславский подтвердил, что блогера ждет экстрадиция в Украину.
– Сам Шарий заявил российским СМИ, что его задержаниепроизошло "именно так, как он предполагал, и даже "подготовился"."Мы знали, чем занимается украинская власть. Это же очень важно сейчас, во время войны заниматься именно этим", – сказал он.
– В начале июля СБУ сообщила Шарию о новом подозрении. Выяснилось, что он помогал ФСБ создавать постановочные видео с допросами украинских пленных.
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