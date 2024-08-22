Шарий, 'Страна' и другие: Зеленский продлил санкции российским пропагандистам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил на 10 лет действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролировал сайт "Страна.UA", блогера Анатолия Шария, главаря "ДНР" Дениса Пушилина, ряда других лиц и российских СМИ.

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Соответствующие документы 21 августа были обнародованы на сайте главы государства. Отмечается, что соответствующий указ №511/2024 вступил в силу со дня опубликования.

Санкции продлены в отношении Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. Введенные ограничения предусматривают аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрета на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокирование интернет-провайдерами доступа к связанным с внесенными в список лицам веб-ресурсов, в частности, к их субдоменам – сайту "Страна.UA" и его страницам в социальных сетях.

Продленные в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко санкции, кроме экономических ограничений, предусматривают блокирование доступа к ресурсу "Шарий.net", сайту "Политическая партия Шария" и связанным с ними субдоменам, а также страницам членов списка в социальных сетях.

Решением также предусмотрено продление экономических ограничений и блокирование доступа к веб-ресурсам ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

Также продлены санкции в отношении ООО "Ласмак", ООО "Маджери" и ООО "Смарт медиасеть". Решение СНБО по указанным юридическим лицам также предусматривает блокировку сайта "Страна.UA" и его субдоменов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запретили использовать программы, созданные в России и других странах, против которых были введены санкции. Запрет также распространяется на разработки, созданные подсанкционными компаниями или компаниями, которые принадлежат гражданам подсанкционных стран.

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