СБУ задержала экс-директора "Антонова" за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле: детали дела

Служба безопасности Украины 9 марта объявила о подозрении трем высокопоставленным чиновникам госпредприятия "Антонов". Речь идет о советнике гендиректора (бывшему генеральному директору) Сергее Бычкове, заместителе начальника –начальнике безопасности авиатранспортного предприятия О. Нетесове и директоре Михаиле Харченко (заочно).

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10 марта пресс-служба СБУ подтвердила информацию. Предполагается, что действия руководителей "Антонова", по предположению следствия, якобы помогли российским военным захватить территорию стратегического для обороны столицы объекта – аэродрома в Гостомеле – и уничтожить самолет "Мрія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В январе-феврале 2022 года фигуранты неоднократно отказывали Национальной гвардии Украины в строительстве инженерно-фортификационных сооружений в аэропорту, что привело к снижению обороноспособности объекта.

"Чиновники не допустили военнослужащих НГУ на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите", – говорится в сообщении.

Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий). За это грозит до 15 лет тюрьмы.

9 марта-2023 правоохранители провели девять обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов, пишет "Цензор.НЕТ".

В этот же день троим фигурантам сообщили о подозрении, а следственный судья Шевченковского районного суда города Киева избрал меру пресечения для Бычкова и Нетесова – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Харченко объявляли о подозрении в заочном режиме. Он объявлен в розыск.

"Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрію", как и Украину, невозможно разрушить", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В МВД Украины ранее заявляли, что у российских оккупантов были тайные данные о размещении ВСУ под аэропортом "Антонов" в Гостомеле на Киевщине. Вероятно, что захватчикам просто "слили" информацию об оборонных укреплениях и подразделениях наших сил.

– Как проходили бои за Гостомельский аэропорт, в ходе которых оккупанты сожгли самолет "Мрія", можно почитать по ссылке.

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