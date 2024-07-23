Семья Козицких получила на государственных нефтегазовых тендерах 7,5 млрд грн, – Тука

С 2017 года компании семьи бизнесменов Козицких победили в государственных тендерах на сумму более 7,5 млрд грн.

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Об этом на сайте Gordon.ua пишет экс-глава Луганской ОГА, блогер Георгий Тука, ссылаясь на данные системы ProZorro.

Тука напоминает, что сейчас ООО "Горизонты", принадлежащее Зиновию Козицкому и чешскому предпринимателю Карелу Комареку, который много лет был партнером "Газпрома" и имел нефтяной бизнес в России, ведет работы по поиску газа в Полтавской области.

Экс-глава ОГА отмечает, что чешский предприниматель лишь недавно окончательно разорвал свои контакты с "Газпромом".

"Важно: россияне сохраняли контроль над чешским газохранилищем вплоть до весны 2023 года. И уменьшена доля россиян до 3% была не по доброй воле Комарека, а из-за принятия 10-го пакета санкций ЕС, прямо запретившего наличие россиян в органах управления подобных газовых объектов. А эти 3% были выкуплены у "Газпрома" Комареком только недавно, и тоже под большим давлением. В этот раз – власти Великобритании, где Комарек развивает лотерейный бизнес, которая выдвинула требование полного расторжения контактов с "Газпромом", – пишет Тука.

Блогер выражает удивление, почему семья Козицких не разорвала сотрудничество с Карелом Комареком, учитывая, что бизнесмены владеют мощной группой нефтегазовых компаний, активно вовлеченных в обслуживание "Укрнафты" и "Укргаздобычи". Общая сумма тендеров, выигранных компаниями группы, – 7,5 млрд грн.

"Единственное, что мне непонятно в этой истории, – это феноменальная жадность. Данные ProZorro свидетельствуют, что семья Козицких получила на государственных "нефтегазовых" тендерах 7,5 млрд грн. Неужели мало? Зачем еще лезть в откровенно токсическую и позорную коллаборацию с партнером "Газпрома?" – задается вопросом блогер.

Георгий Тука приводит суммы тендеров, выигранных компаниями семьи Козицких.

"Вот статистика по участию компаний Козицких в тендерах государственных компаний. Наиболее активным в таких процедурах является ООО "Буровая компания "Горизонты", которое сейчас ведет работы под Полтавой. С 2017 года компания победила в 13 тендерах на общую сумму более 7 млрд грн. ООО "Сервисная компания "Горизонты" – более 171 млн грн. ООО "Георазведка" – более 100 млн грн. ООО "Нордик-Буд" – почти 30 млн грн", – заключает Георгий Тука.