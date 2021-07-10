Семенченко получил новое подозрение по "схемам" с оружием: в чем подозревают экс-нардепа

Бывший нардеп Семен Семенченко стал подозреваемым по статьях о приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Напомним, что мужчине уже вменяют создание незаконного военизированного вооруженного формирования (так называемой частной военной компании) и организацию террористического акта.

Об этом в пятницу, 9 июля, изданию "Украинская правда" сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош. Таким образом, почти через четыре месяца после объявления первого подозрения о НВФ к делу добавились новые факты о приобретении и хранении оружия.

Речь идет о ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Семенченко назвал новое подозрение ожидаемым, но он заявил, что его удивило время его вручения. Он пояснил: существование НВФ должно предусматривать наличие оружия у его членов.

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Также отмечается, что подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно бывшему командиру батальона "Донбасс".

По версии следствия, в апреле 2020 года он отдал указание бывшему участнику АТО Вадиму Боровику (который сотрудничает со следствием) и дал ему деньги, чтобы перевезти оружие в тренировочную базу "ЧВК" в селе Сувид. Операция якобы полностью "была под личным контролем" экс-нардепа.

Боровик, как сказано в тексте подозрения, осознавал незаконность этих действий, но согласился, объясняя это тем, что находился в подчинении экс-командира "Донбасса".

Позже Семенченко якобы дал Боровику еще 100 долларов для приобретения упаковочного материала, чтобы спрятать уже перевезенное оружие. За эти деньги купили две бочки. Внутри поместили оружие и закопали его на территории базы.

В тексте подозрения речь идет о еще одном эпизоде: когда Семенченко якобы распорядился спрятать оружие, но на этот раз одну бочку с оружием закопали на свалке.

Оружие из двух схронов перепрятали в декабре 2020 года, закопав его в лесу по дороге на село Сувид. Там его и нашли правоохранители.

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