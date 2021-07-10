Семенченко получил новое подозрение по "схемам" с оружием: в чем подозревают экс-нардепа
Бывший нардеп Семен Семенченко стал подозреваемым по статьях о приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Напомним, что мужчине уже вменяют создание незаконного военизированного вооруженного формирования (так называемой частной военной компании) и организацию террористического акта.
Об этом в пятницу, 9 июля, изданию "Украинская правда" сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош. Таким образом, почти через четыре месяца после объявления первого подозрения о НВФ к делу добавились новые факты о приобретении и хранении оружия.
Речь идет о ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Адвокат Семенченко назвал новое подозрение ожидаемым, но он заявил, что его удивило время его вручения. Он пояснил: существование НВФ должно предусматривать наличие оружия у его членов.
Также отмечается, что подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно бывшему командиру батальона "Донбасс".Что сказано в тексте подозрения Семенченко
По версии следствия, в апреле 2020 года он отдал указание бывшему участнику АТО Вадиму Боровику (который сотрудничает со следствием) и дал ему деньги, чтобы перевезти оружие в тренировочную базу "ЧВК" в селе Сувид. Операция якобы полностью "была под личным контролем" экс-нардепа.
Боровик, как сказано в тексте подозрения, осознавал незаконность этих действий, но согласился, объясняя это тем, что находился в подчинении экс-командира "Донбасса".
Позже Семенченко якобы дал Боровику еще 100 долларов для приобретения упаковочного материала, чтобы спрятать уже перевезенное оружие. За эти деньги купили две бочки. Внутри поместили оружие и закопали его на территории базы.
В тексте подозрения речь идет о еще одном эпизоде: когда Семенченко якобы распорядился спрятать оружие, но на этот раз одну бочку с оружием закопали на свалке.
Оружие из двух схронов перепрятали в декабре 2020 года, закопав его в лесу по дороге на село Сувид. Там его и нашли правоохранители.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Семенченко, а также "агент НАБУ" Евгений Шевченко, по версии следствия, создали частную военную компанию.
Предварительно, они также являются возможными организаторами и участниками схемы контрабанды военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.
Служба безопасности Украины объявила Семенченко подозрение.
Доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ, обнародованные СБУ, можно посмотреть по ссылке.
Сам Семенченко все обвинения отрицает.
Кроме этого, комбату батальона "Донбасс" вручили подозрение в организации обстрела из гранатомета "112 канала", принадлежащего правой руке Виктора Медведчука Тарасу Козаку.