Семейная ссора закончилась трагедией: в Ривненской области жена убила своего мужа. Фото
В Ривненской области жена зарезала собственного мужа. Она схватилась за нож во время семейной ссоры.
Об этом 6 ноября сообщается на сайте ГУ НП области. Трагедия произошла в поселке Оржев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Сведения об обнаруженном теле 58-летнего мужчины поступили 5 ноября в 22:10. Правоохранители установили, что между супругами часто возникали ссоры, а сами они не работали и злоупотребляли употреблением алкоголя.
Во время одного из конфликтов 45-летняя супруга нанесла смертельный удар ножом в грудь мужчине, задев сердце.
Женщину задержали. Свои действия она пояснить не может и утверждает, что не хотела убивать мужа.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Женщине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве жена зарезала своего мужа. По словам женщины, она не хотела, чтобы супруг злоупотреблял алкоголем.