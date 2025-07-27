Селфи на вагоне поезда: на Львовщине 15-летнего подростка поразило током. Фото

На железнодорожной станции в поселке Брюховичи на Львовщине 15-летний парень получил сильные ожоги тела в результате поражения электрическим током. Инцидент произошел, когда подросток залез на вагон поезда, пытаясь сделать селфи.

Видео дня

Ребенок находится в больнице, а правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Что произошло на железнодорожной станции

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию 26 июля около 20:20 от дежурного станции. По словам заявителя, он увидел, как подросток поднялся на крышу вагона, после чего произошла вспышка, и парень упал на землю. Мужчина немедленно вызвал медиков.

К работе на месте происшествия были привлечены следственно-оперативная группа, ювенальные инспекторы и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции. Полицейские установили, что 15-летний житель одного из сел Львовского района хотел сделать селфи на крыше вагона, когда его ударил ток.

Медики, прибывшие на место инцидента, диагностировали у пострадавшего многочисленные ожоги тела. Сейчас парень находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии.

Полиция напомнила об опасности подобных "развлечений"

По факту происшествия продолжается проверка, решается вопрос о ее правовой квалификации. Правоохранители Львовщины отмечают, что железнодорожные станции – не место для игр или селфи. Категорически запрещено подниматься на вагоны или локомотивы.

Контактная сеть над вагонами находится под высоким напряжением, которое может поразить даже без прикосновения. Такие поступки часто завершаются серьезными травмами, ожогами или смертью. Кроме электротравм, существует риск падения с высоты или попадания под поезд, что несет смертельную опасность.

Что предшествовало

В городе Нежин Черниговской области на железнодорожном вокзале двух человек поразило током. Пострадали 19-летняя девушка, которая находится в реанимации, и 15-летний парень, он погиб.

В городе Гнивань Винницкой области 13-летнего подростка ударило током на крыше грузового вагона. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы. Спасатели обнаружили его на земле между путями и передали медикам

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!