Следственный комитет России возбудил дело пяти массовых захоронениях на территориях "ЛНР" и "ДНР". Раскопали 295 гражданских лиц, так пишут сепаратисты. То есть, картина вроде такая, что украинцы, покидая Донбасс, расстреливали мирных жителей, а потом кидали их в ров и закапывали. Но, как водится, когда врёшь, то враньё торчит из всех щелей. СК пишет "Эксгумированы не меньше 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных (!) обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований в 2014 году".

И тут возникает вопрос: в 2014 году была ожесточённая война, гибли люди — это правда. Я не буду спрашивать, как СК мгновенно определил, что убитые погибли именно в результате украинских обстрелов (видимо, помогает патриотизм, он делает глаза зорче), но есть вопрос — а кто устроил массовые захоронения? Это могли сделать только сепаратисты, потому что украинская армия отходила, а не наоборот. Либо её вообще не было в этом месте, потому что это были не уличные бои, а артобстрел. Но если они это сделали, или давайте так, кто-то это сделал 2014 году, то почему это "обнаружено" только сейчас. Кто хоронил, кто молчал с 14-го года?

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Ответ прост. Потерпев политическое поражение и отводя войска, Путин разыгрывает карту "украинского геноцида". Это нужно, чтобы начать "спасать русских", которым заблаговременно раздали российские паспорта и теперь пора признавать "ДНР" и "ЛНР". Или шантажировать признанием.

Вот и вся история. Так что, когда вечерний вой Скабеевой-Соловьёва рванётся к вам из телевизоров, не забудьте про подонков из ЛНР, которые стреляли сегодня по детскому садику находящимся на Украинской территории.

А теперь про секс. Вы же ждали.

Вы, наверное, помните, что Путин называет украинцев сестрами и родственниками. При этом он издевается над Украиной, принуждая её к любви. В народе это называется инцест, а насильники преследуются и сурово наказываются. Особенно плохо им приходится в тюрьме, где их используют по назначению.

Думаю, что в своё время, Гаагский Трибунал найдёт подходящую тюрьму для насильников.