Щит Украины: какое оружие и технику получили ВСУ в 2021 году. Характеристики, фото и видео

Почти 23 года наша страна строила свои Вооруженные силы с позиции мира и добрососедства. Но 2014 год изменил все и показал, что нужно быть готовыми к войне всегда. Результат налицо: после семи лет российской агрессии ВСУ занимают 25 место в рейтинге лучших армий мира (а их в списке немало – 140).

Таких результатов удалось достичь, в частности, благодаря закупке современного вооружения – здесь и знаменитые Javelin, и Bayraktar, и "Оплоты". Но это только начало. OBOZREVATEL рассказывает о военной технике, которая поступила в распоряжение армии в текущем году или поступит в ближайшее время.

Это новая многоцелевая двухосная бронированная машина, которая поступила на вооружение ВСУ в апреле 2021 года. Несмотря на то, что разработали ее в Польше, сегодня этот БТР можно называть отечественной разработкой: ее выпускают на предприятии ВК "Система" в Василькове Киевской области.

Видео дня

Машину создали на основе хорошо известного украинским военным бронетранспортера "Дозор Б". И внешне найти сходства достаточно просто, зато внутри начинаются приятные сюрпризы.

На панели водителя – современный монитор, на который выводится вся необходимая информация и индикация, а также изображения с камеры заднего хода и прибора ночного видения. Аналогичный экран есть и у командира машины.

Oncilla, в сравнении с предыдущими образцами, имеет лучшую проходимость, способна перевозить от 9 до 11 человек. Броня защищает пассажиров от бронебойных и зажигательных патронов и мин в эквиваленте 6 кг взрывчатки. А ответить врагу можно с помощью 12,7-мм пулемета.

С сентября в украинские войска поставляется модернизованная система залпового огня БМ-21У "Верба". Она разрабатывалась на базе БМ-21 "Град", но пусковая установка имеет ряд усовершенствований. Например, украинская разработка получила систему навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы, чего не было у советской установки.

Специалистам удалось в пять раз сократить время на подготовку к стрельбе за счет автоматизации процессов. Экипаж может наводить РСЗО, вести огонь и перезаряжать установку в автоматическом режиме. Перезарядка занимает всего 10 минут. Ранее каждый снаряд весом более 60 кг приходилось заряжать вручную. Также "Верба" имеет современные системы цифровой связи и каналы защищенной передачи информации.

Вот характеристики "Вербы" и сравнение с БМ-21 "Град":

дальность стрельбы – 40 км (20 км у "Града");

максимальная скорость – 85-100 км/ч (75-90 км/ч);

расчет БМ – 5 человек (6 человек);

скорость перезарядки после полного пуска – 10 минут (1-2 часа);

количество ракет – 40 (40).

С 15 марта черноморское побережье возле Одессы находится под прикрытием первого комплекта отечественного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Его начали разрабатывать еще в 2018 году силами КБ "Луч" в кооперации со многими другими украинскими предприятиями.

Комплекс с противокорабельной ракетой Р-360 предназначен для уничтожения боевых крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных, танкодесантных и транспортных кораблей. Комплекс работает в любых метеорологических условиях и оснащен крылатыми ракетами с дальностью поражения до 300 километров. Самонаводящаяся Р-360 способна захватить цель на расстоянии до 50 километров, при этом она не заметна для радаров.

"Крайне актуальным я считаю то, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун". Лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе этот комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", – недавно заявил министр обороны Алексей Резников.

Патрульные катера типа Island – это класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В 2021 году Украина уже получила два таких суда – "Сумы" (P192) и "Фастов" (P193). В ближайшем будущем в страну прибудет еще один катер Р194 – "Вячеслав Кубрак".

Госпредприятие "Антонов" завершило строительство первого образца Ан-178, предназначенного для Вооруженных сил. Всего компания должна передать армии три таких самолета. В первом полугодии 2022-го начнутся испытания отечественного лайнера.

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Разработан на пассажирской базе Ан-158 (Ан-148-200). Самолет имеет полностью герметичную грузовую кабину и два реактивных двигателя. Дальность полета до 5,5 тысяч км, скорость – 825 км/час, а высота полета 12 км. Стоимость единицы 40-70 млн долларов.

"Ан-178 способен приседать на основных стойках. Именно эта особенность и является уникальной технической изюминкой, которая выгодно отличает самолет от конкурентов. Благодаря этому, с помощью соответствующих рычагов управления, появляется возможность корректировать уровень порога пола грузовой кабины в пределах 330 мм. Это не только облегчает, но и значительно ускоряет процесс загрузки-выгрузки военной техники, которая своим ходом заезжает в грузовую кабину", — пишет издание Армія-Inform.

На фоне угрозы российского вторжения на Западе все чаще звучат предложения о передаче Украине нового оружия. В частности, недавно стало известно, что такую возможность рассматривает администрация американского президента Джо Байдена. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger. И если первые украинцам знакомы давно, то о второй разработке стоит рассказать подробнее.

Stinger – это переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух", предназначенный для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов. Принят на вооружение США в 1981 году. Максимальная прицельная дальность 200-4500 метров. Масса ПЗРК составляет 14,3 кг.

Еще одно американское оружие, которое, возможно, получит Украина – MIM-104 Patriot. Это противоракетная и противовоздушная система для защиты от тактических баллистических ракет. Также она эффективна против крылатых ракет и военной авиации.

Такие системы с 2010 года есть в Польше – на севере, недалеко от Калининградской области России. И в 2022 году еще четыре комплекса поступят на вооружение страны. Еще одно соседствующее с Украиной государство, которое имеет Patriot на вооружении, – Румыния. Первый из семи закупленных комплексов поступил туда в сентябре 2020 года.