СБУ заявила о задержание в Одессе российского агента: планировал теракты в воинской части. Фото и видео

В Одесской области разоблачили иностранца, который для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе спланировал серию терактов. Он, как выяснилось, выполнял приказы представителей российской разведки.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. В настоящее время злоумышленник задержан. Им оказался 47-летний гражданин Молдовы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Противоправной деятельностью иностранец занимался с сентября 2021 года. За этот период он периодически приезжал на территорию нашего государства. Его кураторы, представители спецслужб Российской Федерации, ставили задачи, направленные на расшатывание обстановки в области через проведение диверсий и террористических актов.

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При этом, как было установлено в ходе расследования, кураторы действовали с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, к противоправным действиям молдованин привлекал еще одного мужчину, им оказался украинец. Первым заказом было облить памятник Героям Небесной Сотни возле Одесской облгосадминистрации. За это иностранец заплатил сообщнику 400 долларов. После этого, за 800 долларов он "заказал" поджог трех военных автомобилей, расположенных возле одной из воинских частей в Одессе.

Следующими объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления и военная техника.

"Таким образом российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения", – говорится в сообщении.

Задержание гражданина Молдовы произошло во время того, как он передавал "исполнителю" деньги. В настоящее время ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, злоумышленник находится под стражей.

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