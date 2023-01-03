СБУ задержала в Херсоне экс-начальницу ''филиала российской железной дороги'', которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Херсоне задержали бывшую главу "филиала российской железной дороги". Предательница помогала оккупантам перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ.

Видео дня

Злоумышленницей оказалась бывшая чиновница межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, сообщили в СБУ. Во время захвата города она присоединилась к местной оккупационной администрации.

Как установило следствие, задержанная возглавила созданное агрессором предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги". На этой должности женщина помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте.

Она, в частности, способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России на временно оккупированную часть Херсонщины, сообщили в СБУ. Кроме того, задержанная организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору, а также лично призывала местных жителей поддержать российских захватчиков и вступать в ряды оккупационного учреждения, обещая за это лояльное отношение со стороны россиян и выплату "зарплат" в российских рублях.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу после деоккупации города и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, также СБУ объявила первые подозрения представителям высшего командования ВС РФ, которые несут ответственность за обстрелы гражданских объектов нашей страны. Расследование проведено в отношении генерал-полковника Сергея Кобылаша и адмирала Игоря Осипова. В ведомстве отметили, что следователи собрали качественную доказательную базу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ сообщила о подозрении главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Подозрение связано с введением "рублевой зоны" на оккупированных Россией территориях Украины. В результате Набиуллину могут объявить в международный розыск;

– контрразведчики СБУ задержали вражеского приспешника во время многоэтапной спецоперации на западе Украины. Им оказался житель Донбасса, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!