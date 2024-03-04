СБУ задержала в Днепре предателя, который помогал оккупантам обнаружить радиолокационные станции ВСУ. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре предателя, который помогал российским оккупантам обнаружить радиолокационные станции Вооруженных сил Украины. Захватчики с его помощью надеялись обойти противовоздушную оборону.

Об этом 4 марта сообщила пресс-служба СБУ. По данным спецслужбы, агент военной разведки РФ разведывал места базирования систем ПВО и логистические маршруты Сил обороны в регионе.

В первую очередь он пытался выявить позиции радиолокационных комплексов ВСУ, что должно было помочь оккупантам попытаться "обойти" украинскую ПВО во время новых ударов.

В случае получения точных координат оккупанты планировали осуществить прицельные ракетно-дроновые удары по украинским РЛС.

Еще одной задачей фигуранта было выследить основные трассы, по которым двигались автоцистерны с топливом на фронт.

Агент был разоблачен на начальном этапе его разведывательной активности, рассказали в СБУ.

Это позволило поэтапно задокументировать преступление и задержать агента, а также установить его российского куратора – кадрового сотрудника ГРУ РФ.

По данным следствия, последний дистанционно завербовал жителя Днепра в декабре 2023 года, который излагал антиукраинские сообщения в прокремлевских Telegram-каналах.

Для выполнения задач агент ГРУ РФ объезжал местность на собственном авто и скрыто фиксировал украинские объекты. Связь с врагом он поддерживал через популярный мессенджер.

Во время обысков была обнаружена компьютерная техника и телефон с доказательствами его переписки с работником ГРУ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения", за что грозит пожизненное заключение. Он взят под стражу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ выдвинула подозрение двум предателям, участвовавшим в боях против Украины. Одним из них оказался разведчик, воевавший под Купянском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!