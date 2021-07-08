СБУ задержала россиянина из списка СНБО, который занимался подделкой денег. Фото и видео

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая сбывала фальшивые деньги. Организатором является уголовный авторитет из России – фигурант санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте СБУ в четверг, 8 июля. Также в схеме были задействованы украинцы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Установлено, что организатор схемы – гражданин РФ, который фигурирует в санкционных списках СНБО и считается уголовным авторитетом. Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины", – сказано в пресс-релизе спецслужбы.

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Участники группировки сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы. Их стоимость была ниже номинала.

Сотрудники СБУ задержали организатора и еще одного фигуранта. По местам их проживания и регистрации проведены обыски.

Обоим сообщено о подозрении по части 2 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования для продажи товаров, сбыта поддельных денег…) УК. Также фигурантам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, что воров в законе из списка СНБО Лашу Джавачвлиани и Сергея Олейника 21 мая отправили под стражу. Первый известен в уголовных кругах под кличкой "Лаша Сван", второй – как "Умка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший первый заместитель глава Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин заявил, что почти все украинские воры в Украины были коронованы в России, а также они сотрудничают с Федеральной службой безопасности страны.