СБУ задержала разведчика 'ДНР', который добивал раненных в бою украинских военных. Фото и видео

Сотрудники Службы государственной безопасности провели операцию по задержанию боевика самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. С 2014 года он принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских вооруженных формирований.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства. Интересно, что задержание сепаратиста произошло прямо в столице Украины, Киеве, куда боевик прибыл по личным делам и поселился в одном из местных хостелов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На допросе задержанный признался, что активно противодействовал украинским военным в освобождении временно оккупированных территорий Донецкой области, а также персонально добивал раненых солдат Вооруженных сил Украины.

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"Служил разведчиком для совершения артиллерийских обстрелов позиций ВСУ. Вошел в состав батальона "Оплот". Добивал раненых, очень об этом сожалею", – звучит голос задержанного силовиками боевика.

Сейчас он содержится под стражей. Ему инкриминируют ч.3 ст. 258 (участие в террористической группе или террористической организации, приведшее к гибели одного и более человек) Уголовного кодекса Украины, согласно которой ему грозит пожизненное заключение.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинским солдатам добровольно сдался 20-летний наемник формирований "ЛНР". Он рассказал о себе и своих "сослуживцах", а видео допроса опубликовали правоохранители.