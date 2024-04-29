СБУ задержала 'на горячем' супругов агентов РФ, которые наводили 'Грады' на приграничье Сумщины. Фото

Служба безопасности Украины задержала "на горячем" супругов агентов РФ, которые наводили "Грады" на приграничье Сумщины. Им сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора. В частности, пара злоумышленников готовила удары по подразделениям ВСУ, обороняющим северо-восточные рубежи Украины.

По имеющимся данным, для обстрела российские оккупанты планировали применить различные виды вооружения, включая реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Супруги безработных местных жителей с начала 2024 года начали сотрудничество с представителем государства-агрессора.

Отмечается, что злоумышленники должны найти места базирования украинских войск и передать их координаты захватчикам. Сотрудники СБУ обнаружили эти намерения еще на раннем этапе разведывательной деятельности российских агентов. Это позволило своевременно принять комплексные меры по защите позиций ВСУ и задержать обоих злоумышленников, когда они проводили разведку вблизи потенциальной цели.

Для выполнения этих задач предатели пользовались собственным автомобилем, объезжая пограничные границы и отслеживая позиции Вооруженных Сил. Во время обыска у задержанных изъяли мобильные телефоны, используемые для маркировки геолокаций ВСУ на картах Google.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленников содержат под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ задержала "крота" ФСБ, корректировавшего ракетные удары по Харьковщине. Им оказался прежний срочник. Изменить Украину его убедили родители. Предателя "взяли" вблизи линии фронта на Купянском направлении, когда он пытался выйти на позиции оккупантов.