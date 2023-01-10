СБУ задержала коллаборанта, помогавшего оккупантам вывозить украинское зерно с Харьковщины. Фото

Служба безопасности Украины в освобожденных районах Харьковщины разоблачила и задержала коллаборанта, который помогал захватчикам вывозить украинское зерно в Россию. Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов".

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Об этом 10 января сообщила пресс-служба СБУ. Чтобы подтвердить свою преданность врагу, предатель силой отнял у главного бухгалтера предприятия ведомственные печати, штампы, уставные документы и личные дела сотрудников и передал их представителям оккупационной администрации (фото задержания размещены внизу новости).

За это захватчики назначили его главой так называемого государственного предприятия "Продовольственные ресурсы" в Купянске.

На этой должности предатель выполнял задачи по принудительному вывозу украинского зерна в РФ. Для этого он заключил "договор" с другим оккупационным органом – "Купянская железная дорога", который снабжал его вагонами для транспортировки.

Оптовые партии украденного зерна должны были отгружать на зерновые терминалы одной из российских компаний в Ростове-на-Дону.

Реализации преступного плана помешали украинские защитники, освободившие Купянск и тем самым заблокировавшие "поставки". Злоумышленник пытался скрываться, но СБУ установила его местонахождение и задержала.

Коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ рассказали, что "боевые кролики" выманили охотников-оккупантов под снайперский огонь ЦСО "А". В спецслужбе пошутили, что зайцы, которые свели захватчиков в могилу, были натренированы в "секретных лабораториях".