СБУ задержала группу приспешников России, которые оправдывали войну и пытались сорвать мобилизацию в Украине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще семерых приспешников РФ в нескольких регионах нашего государства. Все семеро оправдывали российскую вооруженную агрессию против Украины и пытались сорвать мобилизацию.

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Кроме того, по собранным Службой материалам к 10 годам лишения свободы приговорена российская пропагандистка из Харькова, которая администрировала вражеские Telegram-каналы. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности задержала еще семерых приспешников РФ, которые оправдывали российскую войну против Украины и пытались сорвать мобилизацию. Кроме того, по материалам спецслужбы еще одна вражеская пропагандистка получила 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Так, спецназовцы разоблачили в Киеве бывшую учительницу иностранного языка. Она в соцсетях призвала к поддержке российского диктатора Владимира Путина и к захвату Украины.

Кроме того, в столице задержан переселенец с Запорожья. Злоумышленник "сливал" в определенные Telegram-каналы информацию о местах нахождения мобильных групп ТЦК.

Сразу четырех администраторов анонимных групп в соцсетях разоблачили в Черкасской области: они распространяли информацию об адресах блокпостов и "давали уклонистам советы, как избегать призыва".

Седьмого любителя РФ задержали в Хмельницком. Человек, который в сети оправдывал ракетный удар России по детской больнице Охматдет, оказался переселенцем с Донетчины.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Им грозят тюремные приговоры", – говорится в сообщении СБУ.

Пока эти семеро еще ждут будущих судов, харьковчанка, работавшая на российское ГРУ и администрировавшая пропагандистские паблики, уже получила свои 10 лет лишения свободы по приговору суда.

"В Харькове 10 лет лишения свободы получила местная пропагандистка, которая дистанционно работала на 85-й Главный центр специальной службы военной разведки РФ (более известной как ГРУ). Это вражеское подразделение отвечает за проведение информационных диверсий против Украины, в том числе с использованием агентурных сетей. По инструкции оккупантов их приспешница администрировала несколько Telegram-каналов и групп в мессенджерах, где восхваляла кремлевский режим и оправдывала военные преступления рашистов", – отметили в СБУ.

Как уточнили в Офисе генерального прокурора, харьковчанка активно транслировала свои антиукраинские убеждения в сети, пока не попала в поле зрения российской разведки. В январе 2023 года она согласилась на предложение администрировать ряд Telegram-каналов, распространяющих кремлевские нарративы и публикующих сообщения, в которых оправдывалась вооруженная агрессия РФ.

"В постах, размещенных женщиной, утверждалось, что якобы именно украинские военные обстреливают жилые дома мирных жителей. Осужденная писала о мечтах относительно скорейшего "освобождения" Харькова, идентифицировала его как "русский город", восхваляла военнослужащих РФ и называла Россию "матушкой". Противоправный характер высказываний осужденной подтвержден выводом семантико-лингвистической экспертизы. Суд она ожидала под стражей. В ходе судебного разбирательства женщина признала вину в полном объеме", – говорится в сообщении ОГПУ.

Суд признал пропагандистку из Харькова виновной в распространении материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, коллаборационной деятельности, изготовлении и распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины, ч. 2, ч. 3 ст.436-2 УК Украины.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента ФСБ, который сливал оккупантам боевые позиции защитников Купянска. Местный безработный собирал для врага информацию о штабах, укреплениях и огневых точках ВСУ на передовой.