СБУ задержала чиновника 'Укрэнерго' времен Кудрицкого

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей департамента безопасности НЭК "Укрэнерго", подозреваемого в сотрудничестве с россией и передаче информации о последствиях ракетных ударов по украинским энергообъектам.

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Чиновник, ответственный за охрану стратегически важных объектов энергосистемы Украины, оправдывал агрессию России и распространял антиукраинские нарративы.

Об этом пишет ТСН со сссылкой на СБУ.

Ранее детективами НАБУ и следователями СБУ был задержан начальник департамента безопасности "Укрэнерго", который в марте 2022 года приобрел 1225 бронежилетов по цене, более чем в 2 раза выше среднего предложения на рынке.

Ущерб государственным интересам составил 10,3 млн. грн. Владимир Кудрицкий в этом уголовном производстве проходит как свидетель.