Сотрудничал с захватчиками добровольно: СБУ задержала бывшего охранника российской пыточной в Херсоне. Фото

Служба безопасности разоблачила украинца, который был охранником российской пыточной, действовавшей в Херсоне во время оккупации. Пособником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата города пошел на сотрудничество с РФ.

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Преступник был задержан в Одессе, где он скрывался. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, сообщила пресс-служба СБУ 13 января на официальном сайте.

В ведомстве отметили, что мужчина добровольно принял предложение захватчиков. Те дали ему "должность" в созданной агрессором "исправительной колонии".

Он попал в подразделение охраны режимного объекта, куда свозили жителей Херсонщины, репрессированных оккупантами. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.

В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались выбить из них согласие на сотрудничество.

Установлено, что коллаборант помогал оккупантам охранять камеры и периметр объекта.

После деоккупации Херсона злоумышленник решил "залечь на дно" в Одессе. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность).

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 января Служба безопасности Украины сообщила, что провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ривненской области. Силы обороны, согласно легенде учений, отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп, "совершивших прорыв" через границу с Беларусью.

– В Черновцах СБУ поймала киевлянина, завербованного ФСБ РФ для диверсий на западе Украины. Оккупанты планировали совершить серию взрывов на объектах железной дороги и логистических складах.

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