СБУ задержала блогера Марьяна Чаву, который травил военных и провоцировал конфликты: он заявлял, что в Украине нет войны

СБУ задержала дрогобычского блогера, 40-летнего Марьяна Чаву, из-за препятствования Вооруженным силам Украины. Мужчина травил военных и размещал видео конфликтов на своем YouTube-канале.

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Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. За совершенное мужчине грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Мужчина стал известен после инцидента в июне в Дрогобыче, когда он встретил представителей Территориального центра комплектования, которые раздавали повестки. Марьян Чава называл военных, получивших ранения на фронте и после этого работающих в ТЦК, преступниками. Мужчина препятствовал законному вручению повесток, прогонял военных и называл их "шакалами". Также он призывал своих подписчиков препятствовать деятельности представителей ТЦК. Он утверждал, что именно его налоги помогают финансировать зарплаты защитникам, а также угрожал вызвать следственно-оперативную группу. Этот конфликт с военными мужчина снял на видео и опубликовал в интернете.

Задержанный считает себя правозащитником, адвокатом и блогером. Он является владельцем YouTube-канала под названием "Знай свои права", на котором насчитывается более 120 тысяч подписчиков. Кроме того, он создал сеть Telegram-каналов, которые он называет "группами волеизъявления", в каждой из украинских областей. Его каналы в Telegram насчитывают десятки тысяч подписчиков, которым он рассказывает о том, как избавиться от статуса ФЛП, установить в Украине "народовластие" и создать свои "территориальные громады".

На своем YouTube-канале он публикует десятки видео, где травит военных и полицейских, утверждая, что он защищает свои права и Конституцию Украины. В своих видео он распространяет идеи, что в Украине нет войны, не существует государственных органов и органов местного самоуправления, а также исключает понятие "гражданин". Кроме того, он является приверженцем теорий заговоров и антивакцинатором.

"Подозреваемый опубликовал на своем канале видео, в котором утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он дал "советы" как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток. Кроме того, на своем Youtube-канале блоггер оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Марьян Чава был обвинен по ч. 1 статьи 114 Уголовного кодекса Украины, которая касается "препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период". Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что в Украине разгорелся скандал из-за того, что на съемки сериала "ПГТ Ингулец" из государственного бюджета выделили 33 миллиона гривен в разгар полномасштабной войны. В стороне не остались и украинские военные. Они, как и большинство украинцев, считают, что целесообразнее было бы выделить эти средства в поддержку украинской армии.

Все детали скандала с сериалами и музеем, на которые решили потратить во время войны миллионы гривен, читайте в нашем материале.

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