СБУ задержала банду, совершавшую дерзкие нападения на банки и инкассаторов. Фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации задержали членов преступной группы, которые нападали на банки и машины инкассаторов в Запорожье в 2016 году. Их удалось обнаружить на базе в Донецкой области, где скрывались правонарушители.

Часть группировки была задержана ранее, а некоторые из участников погибли, оказывая сопротивление правоохранителям. Остальные же злоумышленник (и осталось трое) скрывались от следствия почти пять лет, сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Свою базу они оборудовали целой системой защиты и круглосуточным видеонаблюдением, а также пропуском по карточкам. Преступники также подготовили гранаты и носили боевое огнестрельное оружие, чтобы в любой момент отразить действия силовиков.

Кроме того, чтобы беспрепятственно передвигаться по местности, они использовали документы погибших бойцов и военных, которые уже уволились со службы.

"Меры по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ", – сказано в сообщении.

Помимо серии нападений на филиалы банков и инкассаторов, члены группировки также незаконно захватывали транспорт и другое имущество.

Сейчас задержанным избирают меру пресечения. Разыскиваются и другие лица, которые могут быть причастны к их противоправной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ допросила боевика "ЛНР", которого ранее задержали на Донбассе. В его мобильном телефоне нашли записи обстрелов позиций ВСУ.