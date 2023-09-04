СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны: его завербовали еще до начала полномасштабной войны. Фото

На Сумщине поймали украинца, который работал на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Он собирал информацию и делал фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны Украины в приграничных районах области.

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Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной войны, а после 24 февраля 2022 года продолжил сотрудничество с врагом. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

Служба безопасности рассказала, что разведку агент оккупантов проводил под видом "рабочих" поездок по региону на собственном авто. Информацию он передавал ФСБ через мессенджер.

Кроме того, в СБУ задокументировали, что мужчина скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

Известно, что агент россиян – это житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с российским криминалитетом.

Служба безопасности Украины поймала предателя при попытке передачи разведданных о наших военнослужащих.

При обыске в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами переписки с агрессором. Мужчине объявили о подозрении по двум статьям УК:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Суд поместил преступника под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ задержала еще одного участника агентурной сети ФСБ, который на 9 мая этого года готовил покушение на командование Сил обороны в Запорожской области. Этот фигурант был снайпером и работал под позывным "Фантом".

– В Донецкой области разоблачили очередную российскую агентку, которая передавала врагу данные о дислокации украинских подразделений. Злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев Краматорска.

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