СБУ задержала агента ФСБ, готовившего удары по военным учебным заведениям и больницам в Житомире и Одессе. Фото

СБУ задержала агента российской ФСБ, собиравшего данные о расположении украинских защитников в Одесской и Житомирской областях. Особый интерес врага вызвала информация о высших военных учебных заведениях в этих регионах: их режиме работы, передислокации личного состава.

Также оккупанты пытались узнать места базирования госпиталей и других медицинских учреждений, где лечатся воины Сил обороны. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба завербовала 19-летнего жителя Одессы, который искал быстрого заработка в интернете и попал в поле зрения ФСБ.

По указанию оккупантов он ежедневно обходил несколько локаций в областном центре, чтобы выявить присутствие украинских военнослужащих. Находясь возле "нужного" объекта, информатор наблюдал за его периметром и контрольно-пропускными пунктами, а также делал соответствующие фотографии. Всю собранную информацию агент передавал своему российскому куратору через мессенджер.

Впоследствии ФСБ направила своего агента в Житомирскую область, где он продолжил шпионскую деятельность по отработанному алгоритму.

В случае подтверждения координат потенциальных целей оккупанты планировали нанести по ним ракетно-дроновые удары.

СБУ задержала предателя во время доразведки вблизи объекта в Житомире. Также Служба безопасности приняла комплексные меры по безопасности мест базирования украинских защитников.

По данным следствия, фигурант находился на дистанционной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Москве и Московской области, личность которого уже установлена Службой безопасности.

За каждое выполненное задание агенту обещали денежное вознаграждение, которое должно было поступать на банковскую карту информатора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области задержан приспешник государства-террориста России, который шпионил за локациями украинских войск, обороняющих Волчанск. Разведданные требовались оккупантам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно в Харькове разоблачили сторонника "русского мира", который в сотрудничестве со спецслужбой РФ шпионил за подразделениями ВСУ. В частности, экс-сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск пытался установить пункты размещения ПВО, а еще искал в городе возможное базирование бойцов подразделения "Кракен" ГУР.

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