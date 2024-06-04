СБУ заблокировала канал распространения антиукраинской литературы через сеть церковных лавок УПЦ МП. Фото

Служба безопасности Украины и полиция Закарпатья раскрыли и заблокировали канал распространения антиукраинской литературы, пропагандировавшей религиозную нетерпимость и оправдывающую войну РФ против нашего государства. Распространялась эта литература через сеть церковных лавок УПЦ МП.

Запрещенную литературу изъяли в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве. Подробности раскрыли в СБУ и Нацполиции.

Полицейские и спецназовцы обнаружили партии антиукраинской литературы в церковных магазинах одной из сетей УПЦ МП сразу в четырех облцентрах. Пророссийская печатная продукция пропагандировала религиозную нетерпимость, призывала к межконфессиональной розни и оправдывала войну РФ против Украины. Это было подтверждено судебно-лингвистической экспертизой.

"По данным следствия, массовое распространение провокативных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу РФ", – считают в СБУ.

В настоящее время владелице одного из магазинов сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). Дело готовятся передать в суд.

Также идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.

Процессуальное руководство при проведении комплексных мер осуществляла прокуратура Закарпатской области.

Напомним, ранее 4 июня СБУ сообщила о подозрении супруге экс-нардепа-предателя. Речь идет об Инессе Марковой, муж которой, бывший депутат от "Партии регионов" сбежавший в РФ, регулярно выступал в пропагандистских шоу с антиукраинскими заявлениями и был заявлен как "основатель" одного из оккупационных подразделений на временно оккупированных территориях нашего государства.

Жене Игоря Маркова сообщили о подозрении в госизмене, а также наложили арест на ее имущество на сумму более 250 миллионов гривен.

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