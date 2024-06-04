УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

СБУ заблокировала канал распространения антиукраинской литературы через сеть церковных лавок УПЦ МП. Фото

Лилия Рагуцкая
Расследования
2 минуты
390
СБУ заблокировала канал распространения антиукраинской литературы через сеть церковных лавок УПЦ МП. Фото

Служба безопасности Украины и полиция Закарпатья раскрыли и заблокировали канал распространения антиукраинской литературы, пропагандировавшей религиозную нетерпимость и оправдывающую войну РФ против нашего государства. Распространялась эта литература через сеть церковных лавок УПЦ МП.

Запрещенную литературу изъяли в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве. Подробности раскрыли в СБУ и Нацполиции.

СБУ заблокировала канал распространения антиукраинской литературы через сеть церковных лавок УПЦ МП. Фото

Полицейские и спецназовцы обнаружили партии антиукраинской литературы в церковных магазинах одной из сетей УПЦ МП сразу в четырех облцентрах. Пророссийская печатная продукция пропагандировала религиозную нетерпимость, призывала к межконфессиональной розни и оправдывала войну РФ против Украины. Это было подтверждено судебно-лингвистической экспертизой.

"По данным следствия, массовое распространение провокативных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу РФ", – считают в СБУ.

СБУ заблокировала канал распространения антиукраинской литературы через сеть церковных лавок УПЦ МП. Фото

В настоящее время владелице одного из магазинов сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). Дело готовятся передать в суд.

Также идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.

СБУ заблокировала канал распространения антиукраинской литературы через сеть церковных лавок УПЦ МП. Фото
СБУ заблокировала канал распространения антиукраинской литературы через сеть церковных лавок УПЦ МП. Фото

Процессуальное руководство при проведении комплексных мер осуществляла прокуратура Закарпатской области.

Напомним, ранее 4 июня СБУ сообщила о подозрении супруге экс-нардепа-предателя. Речь идет об Инессе Марковой, муж которой, бывший депутат от "Партии регионов" сбежавший в РФ, регулярно выступал в пропагандистских шоу с антиукраинскими заявлениями и был заявлен как "основатель" одного из оккупационных подразделений на временно оккупированных территориях нашего государства.

Жене Игоря Маркова сообщили о подозрении в госизмене, а также наложили арест на ее имущество на сумму более 250 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!