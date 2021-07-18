СБУ вызывала министра обороны России Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения. Документ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу вызван в Мариуполь Донецкой области для получения подозрения в создании незаконных военизированных формирований, что стало причиной гибели людей. Соответсвующую повестку российскому чиновнику направила Служба безопасности Украины.

Как сообщило издание "Главком", в этом же преступлении подозревают Константина Малофеева, крупного российского предпринимателя, который спонсировал сепаратистские группировки на украинском Донбассе. Оба подозреваемых вызваны в Мариуполь для проведения следственных действий.

Согласно повесткам, подписанных старшим следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко, Шойгу и Малофеев должны прибыть к украинским правоохранителям до 20 августа. Следователи проведут допрос в отношении событий, которые имели место на Донбассе в 2014 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал необходимостью для России наращивать военную мощь в связи с высоким риском вторжения со стороны Европы.