СБУ вызвала на допрос ряд нардепов по делу 'Харьковских соглашений'

Служба безопасности Украины вызвала на допрос нардепов по так называемому делу "Харьковских соглашений". Среди них есть депутаты от "Оппозиционной партии – за Жизнь".

Как сообщает пресс-служба СБУ, на допрос вызваны: Юрий Бойко (ОПЗЖ), Виталий Борт (ОПЗЖ) и Дмитрий Шпенов (внефракционный). Указанные лица были народными избранниками в 2010 году, когда парламент ратифицировал "Харьковские соглашения".

Политиков вызвали на допрос с 19 по 21 июля.

Напомним, что в Верховной Раде 27 апреля 2010 года приняли закон, которым ратифицировала Харьковские соглашения о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины 11 марта 2021 года анонсировали проверку всех 236 нардепов, которые тогда поддержали документ.

12 марта спецслужба начала расследование по статье "Государственная измена". В рамках уголовного производства были проверены обстоятельства подготовки и подписания соглашения, соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.

Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов пояснил, что депутатов, проголосовавших за Харьковские соглашения, могут привлечь к ответственности, если будет установлено, что они получили какую-либо материальную выгоду за свой голос.

16 марта СБУ провела обыски в административных зданиях органов власти, которые привлекались к подготовке и ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу сообщено о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России.