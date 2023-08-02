СБУ сообщила о подозрении 'военкору' из пула пропагандистов Путина: одним из первых поддержал захват Донецка

"Военкор" оккупантов, коллаборант Андрей Руденко, который входит в пул пропагандистов президента РФ Владимира Путина, получил подозрение от Службы безопасности Украины. Еще в 2014 году, проживая в Донецке, он одним из первых поддержал оккупацию города, а с начала полномасштабного вторжения стал "корреспондентом" центральных телеканалов РФ во временно оккупированных районах Донетчины.

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Об этом 2 августа сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, на Руденко, который работает на подсанкционные пропагандистские телеканалы "Россия-1" и "Россия-24" и публично оправдывает вооруженную агрессию против Украины, собрана доказательная база.

"Фигурант входит в так называемый пул журналистов Путина и регулярно восхваляет захватническую политику Кремля", – отметили в СБУ.

В частности, на оккупированной части Донецкой области Руденко готовит сюжеты и осуществляет "прямые включения", в которых пытается дискредитировать украинских защитников, а также подает искаженную информацию о ситуации на восточном фронте.

Кроме того, в своем Telegram-канале с почти 300 тысячами подписчиков пропагандист призывал к скорейшему "присоединению" оккупированных территорий к стране-агрессору.

По данным следствия, еще в 2014 году Руденко одним из первых поддержал оккупацию Донецка, активно выражал прокремлевские взгляды во время уличных акций и на камеры российских пропагандистов.

Впоследствии его включили в штат "специальных корреспондентов" кремлевского медиахолдинга "ВГТРК", где он занимался подготовкой заказных и постановочных сюжетов с временно захваченного Донбасса.

Предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Поскольку Руденко находится в РФ или на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности, заявили в СБУ.

Отметим, как пишут росСМИ, до 2014 года коллаборант не имел никакого отношения к профессии "военного репортера", но ему якобы "пришлось" это сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В октябре 2022 года Руденко пожаловался, что его избили и едва не застрелили в оккупированном Донецке. "Виновником" нападения оказался сотрудник ФСБ.

– СБУ задержала в Николаеве информатора блогера ФСБ РФ, который корректировал удары по Украине. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы. В переписке с куратором женщина с радостью заявляла, что "Герань" "прилетела в пункт назначения".

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