СБУ сообщила о подозрении священнику-блогеру РПЦ Ткачеву, призывавшему оккупантов убивать украинцев. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священнику-блогеру РПЦ, который призывал военных российской армии убивать украинцев. Андрей Ткачев в начале масштабного вторжения РФ публично поддержал оккупантов.

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Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, Ткачев, священник из Львова, является выпускником факультета спецпропаганды военного института минобороны СССР в Москве (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В 2013 году он был назначен руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ Московского патриархата и ведущим на телеканале "Киевская Русь".

Именно тогда он начал активно распространять через СМИ нарративы кремлевской пропаганды, где ставил под сомнение существование украинской государственности, рассказали в СБУ.

Впоследствии Ткачев переехал в Москву.

На своих каналах в Telegram и YouTube, на которые подписаны почти 1,3 млн пользователей, священник РПЦ публикует проповеди, в которых призывает военных РФ убивать мирных украинцев.

Задокументировано, что Ткачев предлагал оккупантам наносить религиозные надписи на снаряды, используемые ударов по Украине.

Он также часто появляется в эфирах центральных каналов России, в которых активно оправдывает военные преступления.

Инициированная СБУ экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности Ткачева.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в пропаганде войны (ст. 436 Уголовного кодекса Украины) и оправдании военной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2).

Сейчас Ткачев находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности, сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Осенью Ткачев призывал оккупантов убивать украинцев и при этом пожаловался на засилье "гадья, ворья и сволочей" в России.

– Он назвал смерть оккупантов на фронте "лучшей из смертей" и призывал молиться за то, чтобы погибшие "пошли в рай".

– В марте Ткачев дал советы оккупантам, как правильно убивать украинцев. Он посоветовал им молиться перед запуском снарядов.

– В 2014 году он проклял участников Евромайдана и сбежал в РФ, откуда регулярно делает антиукраинские заявления. Ткачев служит в храме святителя Василия Великого под Москвой.