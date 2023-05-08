СБУ сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Машкову: он призывал к уничтожению Украины

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, который поддерживает агрессивную политику Кремля и оправдывает полномасштабное вторжение РФ в нашу страну. Пропагандисту заочно объявлено о подозрении.

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Об этом 8 мая сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте. Уточняется, что расследование против фаната Кремля касается трех статей УК Украины:

– ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

– ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Следователи отметили, чоо актер-пропагандист входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

Он неоднократно публично поддерживал оккупантов после начала полномасштабной войны, и не только в социальных сетях, но и на массовых мероприятиях с участием диктатора Владимира Путина.

Также в своих аккаунтах в Instagram и Telegram (с общей аудиторией более 200 тыс. подписчиков) Машков регулярно героизирует военные преступления россиян.

В СБУ подчеркнули, что актер в многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов призывал уничтожить Украину, "присоединить" Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области к России.

Он незаконно приезжал во временно оккупированный Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях.

Экспертизы, которые инициировали в СБУ, подтвердили факты подрывной деятельности артиста-пропагандиста в пользу Кремля

"В настоящее время злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", – подытожили в Службе безопастнсоти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Машков в Крыму выдал "философскую" тираду о том, что "в СССР было лучше", а Европа из-за санкций пострадает больше, чем страна-террорист. На вопрос об отношениях с проукраински настроенной дочерью-актрисой Марией Машковой, которая живет в США, путинист отвечать не захотел.

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