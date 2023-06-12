СБУ сообщила о подозрении командиру Росгвардии, стрелявшему по украинским пленным за отказ говорить с ним на русском

Служба безопасности Украины задокументировала преступления высокопоставленного оккупанта Константина Юдина – начальника группы по работе с личным составом 376-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии. Он угрожал украинским воинам, попавшим в плен противника, за их отказ разговаривать на русском языке. Подтверждено, что по меньшей мере в одного военнопленного оккупант стрелял из пистолета.

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Юдину заочно объявили о подозрении. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

В ведомстве заявили, что системно разоблачают преступления оккупационных группировок России, которые пытают и издеваются над украинскими военнопленными.

Один из таких преступников – Константин Юдин. В начале апреля 2023 года он, исполняя обязанности одного из руководителей воинской части Росгвардии, прибыл к месту дислокации блокпоста РФ во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье.

Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.

Однако Юдин отдал другой приказ – выстроить защитников Украины для допроса. Прежде его интересовали персональные данные воинов и обстоятельства попадания в плен.

Оккупант потребовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке. Один из пленных принципиально ответил на украинском. Р*шист отвел мужчину в хозяйственное здание на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене.

Затем Юдин выстрелил из пистолета в колено украинца. Россиянин повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но военнопленный и на этот раз отказался.

Тогда оккупант произвел еще один выстрел близко от головы мужчины. Даже это не заставило украинца отвечать на русском.

После этого преступник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинский язык.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). "Продолжаются комплексные меры по наказанию злоумышленника за его преступления", – сообщила пресс-служба.

Добавим: ранее InformNapalm публиковал фото Константина Юдина, узнав, что 21 марта 2022 года он вместе с певицей-пропагандисткой Юлией Чичериной сорвал украинский флаг со здания мэрии в оккупированном Энергодаре.

Кроме того, Юдин лично давал указания разгонять митинги мирных жителей с применением слезоточивого газа и оружия.

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности недавно сообщила, что собрала доказательства против еще восьми предателей, подозреваемых в коллаборационной деятельности. Все фигуранты сейчас скрываются на временно оккупированных территориях Украины.

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