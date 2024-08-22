СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП с Луганщины, продающему золотые изделия в Россию. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении клирику-ювелиру УПЦ Московского патриархата из оккупированного Луганска, продающего изделия из золота в РФ. Настоятель одного из местных храмов Сергей Гутенко имеет подконтрольную ювелирную компанию, среди его клиентов – представители РПЦ и оккупанты из ФСБ РФ.

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Об этом 22 августа сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, украинская спецслужба задокументировала преступную деятельность Гутенко в оккупированном Луганске.

Так, кроме церковного сана, он имеет в регионе подконтрольную ювелирную компанию, которая поставляет свою продукцию в страну-агрессор.

Среди постоянных клиентов фигуранта – представители РПЦ, закупающие драгоценности из золота и серебра для собственных коллекций и оформления помещений епархий.

Также компания Гутенко производит ювелирные награды для оккупационных группировок РФ и ФСБ, сообщили в СБУ.

Предприятие регулярно финансирует бюджет России, уплачивая "налоги" в оккупационную администрацию гауляйтера "ЛНР" Леонида Пасечника.

По данным следствия, после оккупации части территории украинской Луганщины фигурант одним из первых перерегистрировал компанию в соответствии с российским законодательством.

После полномасштабного вторжения Гутенко расширил продажу ювелирных изделий в РФ и на всей временно оккупированной территории Украины.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Санкция статьи предусматривает штраф до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или от трех до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет и с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности, информировали в СБУ.