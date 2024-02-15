СБУ сообщила о подозрении Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров: они поставляли в РФ сырье для производства Искандеров'

Российский олигарх Олег Дерипаска получил от Службы безопасности Украины заочное уведомление о подозрении в финансировании вооруженной агрессии РФ. СБУ также задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в страну-агрессор сырье для производства "Искандеров".

О 15 февраля сообщила пресс-служба СБУ. Как рассказали в ведомстве, двух топ-менеджеров Дерипаски задержали в разных регионах Украины.

Это директор сверхдобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и куратор этого учреждения от российского олигарха: гражданин Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в России.

По данным следствия, они оба помогли Дерипаске присвоить производственные мощности карьера еще в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу.

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