СБУ разоблачила шесть новых каналов бегства уклонистов за границу: зарабатывали до $12 тысяч на каждом клиенте. Фото

С начала войны России в Украине в нашей стране идет мобилизация. Однако некоторые мужчины призывного возраста не желают вставать на защиту Родины и пытаются незаконно сбежать за границу. Представители Службы безопасности регулярно раскрывают преступные схемы, с помощью которых уклонисты покидают Украину. На этот раз силовики разоблачили шесть новых каналов бегства в разных областях.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мошенники зарабатывали на каждом клиенте до 12 тысяч долларов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков". За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении. Средняя стоимость "билета на побег" составляла от 1,5 до 12 тыс. дол. с клиента. Сумма зависела от количества человек и срочности выезда", – сказано в сообщении.

На Киевщине делок продавал фиктивные удостоверения "многодетного отца" или волонтера. На Закарпатье мужчина "гарантировал" скрыто вывезти за границу целую группу уклонистов. В Житомирской области мошенники помогали беглецам с оформлением фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. Причем, участие в схеме принимал глава местной общественной организации.

В Запорожской области злоумышленники вносили недостоверные сведения в систему "Шлях". Они действовали совместно с чиновниками госучреждений и перевозчиками. На Николаевщине мошенник подделывал свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и продавал фальшивые документы потенциальным призывникам.

В Днепропетровской области мошенник оформлял уклонистов в состав местной благотворительной организации для их выезда за границу якобы за гуманитарной помощью.

"В рамках уголовных производств, начатых по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), организаторам схем сообщено о подозрении. Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане Украины, уклоняющиеся от призыва на срочную военную службу, призыва по мобилизации, военному учету или специальному собранию во время военного положения, могут нести как административную, так и уголовную ответственность. Максимальным наказанием за такое правонарушение может быть лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Исключить гражданина из военного учета может только медицинская комиссия. Она определяет состояние здоровья и заключает – пригодный человек к службе или нет.

OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, что означает ограниченная пригодность и отправляют ли таких украинцев воевать на первую линию фронта.

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