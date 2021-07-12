СБУ разоблачила сеть российских агентов, подстрекающих в сети к агрессивной войне

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили киберпреступников, которые организовали сеть сайтов и социальных интернет-групп в нескольких регионах страны. Назначением медиаресурсов было призвать к военной агрессии внутри нашего государства и насильственно изменить его границы.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Отмечается, что все публикации делались по указанию кураторов в офисе на территории Российской Федерации.

Так, масштабная операция по разоблачению кибератаки на украинский суверинитет прошла в Киеве, Днепре, Мариуполе и Кировоградской области. В ходе обысков у подозреваемых была изъята техника, при помощи которой они "разгоняли" сепаратистские нарративы в украинском медиапространстве.

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Сейчас ведется следствие по всем фактам правонарушений. Для выявления степени угрозы государственному строю привлечены лингвистические эксперты, которые проведут анализ распространенного материала. Именно после этого всем подозреваемым будет инкриминирована соответствующая статья Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне злоумышленники на время парализовали работу сайта Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – navy.mil.gov.ua. В Министерстве обороны заявили о хакерской атаке из России.