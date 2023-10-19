СБУ разоблачила РПЦ на создании 'православных ЧВК' для войны против Украины: предпочтение отдается кадрам с опытом

В Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили руководство Российской православной церкви (РПЦ) на создании "православных" частных военных компаний для войны в Украине. Такие ЧВК вербуют прихожан и занимаются боевой подготовкой наемников.

Как сообщила пресс-служба СБУ 19 октября, одна из них под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. В стенах храма вербуют верующих в ряды оккупационных подразделений страны-агрессора, задействованных на передовой.

Предпочтение отдают мужчинам, уже имеющим боевой опыт или опыт службы в российских войсках.

Завербованные проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из спецслужб РФ.

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Для маскировки боевых тренировок подготовку "рекрутов" ведут исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах.

Финансируют ЧВК представители финансово-промышленных групп России, приближенных к президенту Владимиру Путину. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на "строительство" храмов, рассказали в СБУ.

Украинская спецслужба осуществляет комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности, говорится в сообщении.

В СБУ также напомнили, что с начала полномасштабной войны по материалам Службы безопасности было возбуждено 68 дел в отношении представителей УПЦ Московского патриархата, из которых 16 – митрополиты церкви.

Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

Также правоохранители расследуют 18 дел о публичной агитации к религиозной ненависти, а также продаже огнестрельного оружия и распространении детской порнографии.

26 представителям УПЦ МП сообщено о подозрении, а еще 19 уже получили приговоры.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В оккупированном Крыму захватчики нашли новую схему вербовки на войну против Украины. По данным движения "Атеш", людям предлагают списание долгов в обмен на контракт с армией РФ. К "схеме" причастны военкоматы, полиция и банки страны-агрессора.

– В британской разведке отметили, что российская ЧВК "Редут", подконтрольная ГРУ РФ, вербует наемников под видом "добровольцев". Такая практика помогает Москве избежать непопулярных мобилизаций.

– Также в разведке Британии заявляли, что РФ бросает на войну психически нездоровых военных, в связи с чем ее боевая эффективность остается низкой. На проблему уже обращали внимание российские командиры.

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