СБУ разоблачила российскую ИПСО, которая пытается через email посеять панику среди украинцев

Служба безопасности Украины разоблачила российскую информационно-психологическую операцию (ИПСО), которая через email-рассылку пытается посеять панику среди украинцев. В письмах враг предлагает сотрудничество со своими спецслужбами за вознаграждение с целью дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

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Об этом 23 января сообщила пресс-служба СБУ. "Служба безопасности предупреждает о распространении масштабной email-рассылки на электронные адреса украинцев, в том числе представителей органов государственной власти и частных компаний", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что рассылка осуществляется с большого количества электронных ящиков, которые ранее были взломаны российскими хакерами, и имеет все признаки целенаправленной ИПСО.

В письмах предлагается сотрудничество со спецслужбами РФ за вознаграждение. СБУ уже заблокировала часть адресов, с которых осуществляется рассылка, и обратилась с призывом к украинцам не реагировать на подобные сообщения.

"Напоминаем, что за передачу информации о ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность. Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена", – предупредили в украинской спецслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в ГУР предупредили, что РФ планирует запустить мощную ИПСО против высшего военно-политического руководства Украины. Пропагандисты используют тему "очередных президентских выборов", чтобы подорвать легитимность президента Украины.

– Кремль проводит на Западе ИПСО против Украины, говорится в материале OBOZ.UA. Американские СМИ пишут, что на фоне проблем с западной помощью Украине Белый дом и ЕС меняют стратегию поддержки, а также смещают акценты на улучшение позиций Киева в возможных мирных переговорах. Якобы в условиях сокращения западной поддержки у Украины нет перспектив прогнать армию РФ со своей территории в ближайшей перспективе.

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